Лидер « » оценил расклад сил после поражения в четвертом матче финальной серии с «Денвером» (95:108, 1-3).

«Мы верим друг в друга. Мы весь год справлялись с трудностями и решали непростые задачи. По ходу плей-офф происходило то же самое.

И вот мы снова в непростой ситуации. Такова реальность. Теперь нам надо выиграть три матча подряд. У нас нет права на ошибку.

Мы способны на это. В этом нет ничего невозможного», – заявил Батлер.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆