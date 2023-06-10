Джимми Батлер: «Теперь нам надо выиграть три матча подряд. В этом нет ничего невозможного»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер оценил расклад сил после поражения в четвертом матче финальной серии НБА с «Денвером» (95:108, 1-3).

«Мы верим друг в друга. Мы весь год справлялись с трудностями и решали непростые задачи. По ходу плей-офф происходило то же самое. 

И вот мы снова в непростой ситуации. Такова реальность. Теперь нам надо выиграть три матча подряд. У нас нет права на ошибку.

Мы способны на это. В этом нет ничего невозможного», – заявил Батлер.

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17 комментариев

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twxpxtnvsr
Майами молодцы. И так выше головы прыгнули. Но тут все ясно 4-1, в лучшем для Хит случае, 4-2
+24
-1
+23
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Analjinn
Даже в камбек лалок с 0-3 больше верилось, потому что были три клатча. Тут же как-то нет. Денвер просто сильнее.
+25
-4
+21
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Трипл-дабл Дончича
Ноу Джимми, Маями молодцы показали настоящие бойцовские качества, но это 4:1
+8
0
+8
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NeraZZ
Ответ twxpxtnvsr
Майами молодцы. И так выше головы прыгнули. Но тут все ясно 4-1, в лучшем для Хит случае, 4-2
Ну или 4-3 или 3-4
+9
-3
+6
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Swhat
😁
+8
-3
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Первый глор Кливленда
Сам знает, что несёт чушь. жимми - балабол. Ещё со времен пузыря.
+13
-10
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Tim Timson
4-1)
+4
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+1
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
У Майами слишком много игроков, которые не могут сами себе создать бросок, т.е им натурально надо кидать 50% трех, чтобы победить. Джимми из-за повреждения с Нью-Йорком уже не сможет набрать 98 очков за 2 игры, так что шансы Хит - чисто символические
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Артём Ковригин
как же он любит много разговаривать
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Денис Храпунов
Вот почему смешны эти понты от Джими. Вы слили 3 подряд матча Бостону, а на финал ты приходишь в майке "осталось 4". И ладно бы ты майку Николе подарил.
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Артём Зорн
Всегда смешно с его понтов
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Максим Максимов
Попадать начните ,тогда выиграете
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Vitaly Vladimirov
Удивительно ! У него до сих пор задран нос о своем величии , а я то думал когда его идущего после матча показали , в командную раздевалку он все понял , видимо нихрена не понял ))))
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Вадим flanec
Банальные слова от Джимбо. Хит спасёт только если Йокич травмируется, не дай бог конечно.
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Алексей Иванов
За всю историю, только ЛеБрон смог отыграться с 1-3 и победить. ЛеБрон, который был в прайме и рядом был бешеный Ирвинг. К сожалению для хит, ничего этого у них нет.
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