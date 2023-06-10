Джимми Батлер: «Теперь нам надо выиграть три матча подряд. В этом нет ничего невозможного»
Лидер «Майами» Джимми Батлер оценил расклад сил после поражения в четвертом матче финальной серии НБА с «Денвером» (95:108, 1-3).
«Мы верим друг в друга. Мы весь год справлялись с трудностями и решали непростые задачи. По ходу плей-офф происходило то же самое.
И вот мы снова в непростой ситуации. Такова реальность. Теперь нам надо выиграть три матча подряд. У нас нет права на ошибку.
Мы способны на это. В этом нет ничего невозможного», – заявил Батлер.
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