Новак Джокович: «Никола Йокич – лучший баскетболист в мире, потрясающий парень и гордость Сербии»

Теги Денвер Майами Новак Джокович НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович выразил восхищение игрой соотечественника, центрового «Денвера» Николы Йокича в финальной серии плей-офф НБА против «Майами» (2-1).

«Не думаю, что кто-то еще способен на то, что делает Йокич. Он определенно лучший баскетболист в мире. Я очень болею за него. Он потрясающий парень и гордость Сербии. Мы гордимся им и надеемся, что скоро он завоюет свой первый чемпионский перстень.

Я поклонник баскетбола. Сербия — баскетбольная нация. Мы гордимся тем, что неплохо играем в баскетбол, но у нас никогда не было такого успешного игрока в НБА, как Йокич. Надеюсь, однажды мне удастся посмотреть на его игру вживую.

Он кумир для детей в Сербии, и не только на площадке, но и в том, что делает его фонд. Это парень, на которого можно равняться, я хочу быть таким, как он. Он делает что-то великое для детей, для Сербии, для всех», — сказал Джокович.

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2 комментария

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armanchik
Сербия вроде маленкая страна , но столько великих игроков.
+13
0
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Назар Игорь
В Сербии и Литве баскетбол входит в обязательную школьную программу.
+4
0
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