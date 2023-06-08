Новак Джокович: «Никола Йокич – лучший баскетболист в мире, потрясающий парень и гордость Сербии»

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович выразил восхищение игрой соотечественника, центрового « » в финальной серии плей-офф НБА против «Майами» (2-1).

«Не думаю, что кто-то еще способен на то, что делает Йокич. Он определенно лучший баскетболист в мире. Я очень болею за него. Он потрясающий парень и гордость Сербии. Мы гордимся им и надеемся, что скоро он завоюет свой первый чемпионский перстень.

Я поклонник баскетбола. Сербия — баскетбольная нация. Мы гордимся тем, что неплохо играем в баскетбол, но у нас никогда не было такого успешного игрока в НБА, как Йокич. Надеюсь, однажды мне удастся посмотреть на его игру вживую.

Он кумир для детей в Сербии, и не только на площадке, но и в том, что делает его фонд. Это парень, на которого можно равняться, я хочу быть таким, как он. Он делает что-то великое для детей, для Сербии, для всех», — сказал Джокович.

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