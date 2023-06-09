Разыгрывающий « » согласился с мнением одноклубника по поводу его дуэта с .

Гордон считает, что Мюррэй и Йокич входят в Топ-3 лучших дуэтов НБА.

«Когда у нас идет, то да, в лиге нет никого лучше нас.

Не могу припомнить матч, когда мы оба играли очень хорошо и проиграли», – заявил Мюррэй.

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