Джамал Мюррэй о дуэте с Йокичем: «Когда у нас идет, в лиге нет никого лучше»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй согласился с мнением одноклубника Аарона Гордона по поводу его дуэта с Николой Йокичем.

Гордон считает, что Мюррэй и Йокич входят в Топ-3 лучших дуэтов НБА.

«Когда у нас идет, то да, в лиге нет никого лучше нас.

Не могу припомнить матч, когда мы оба играли очень хорошо и проиграли», – заявил Мюррэй.

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4 комментария

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xLevitanx
Не у нас, а у меня
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Кирилл Павлюченко
А когда у нас "бежит" - то мы лучшая связка в истории!
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Tumypu4
англоязычные аналитики уже наклепали статей и видео что это лучший дуэт в лиге сейчас
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kolyan#15
Как же Йокич задействует Гордона! Вот что удивляет всегда.
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