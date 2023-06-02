Зоран Лукич: «На сборе 20 человек. Надеюсь, что сыграют все, результат – не главное»
Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о приоритетах во время сбора национальной команды.
Россиянам предстоят две товарищеские встречи с Беларусью.
«Товарищеские матчи со сборной Беларуси проведем 9 и 11 июня. На нашем сборе 20 человек, и я надеюсь, что все сыграют.
Результат – не главное, у нас есть несколько очень молодых игроков, и им важно получить игровое время. И мне важно посмотреть на ребят, что они из себя представляют в деле», – сказал Лукич.
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