Александр Щербенев о сборной России: «Нарабатываем взаимодействие, чтобы, когда откроются международные соревнования, во всеоружии были к ним готовы»

Защитник сборной России Александр Щербенев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что команда на сборе в Новогорске нарабатывает комбинации и командную «химию», чтобы быть готовой, когда ее допустят до международных турниров.

— Для меня это уже третий сбор в составе национальной команды. Так что уже понимаю требования и систему главного тренера . Уже нарабатываем какие‑то комбинации и взаимодействие и в целом командную «химию». Так что все максимально позитивно. После сезона в Единой лиге уже успели перевести дух, отдохнуть и сейчас готовимся к матчам с Белоруссией.

— В чем особенности работы под руководством Лукича?

— Это очень требовательный тренер в плане абсолютно всех нюансов и тонкостей баскетбола. Понятно, что ему очень важно, чтобы мы его правильно поняли и чтобы он донес до нас свою мысль, а мы уже донесли ее на баскетбольную площадку. Для меня это уже где‑то проще, потому что уже не в первый раз с ним работаю. Ну и в целом, конечно, сейчас нарабатываем взаимодействие, чтобы, когда откроются международные соревнования, во всеоружии были к ним готовы.

— Вам предстоят два товарищеских матча со сборной Белоруссии. Что скажете о сопернике?

— Наверное, можно сказать, что в основе своей, по костяку, это команда «Минска». Приблизительно представляю себе соперника. И тем не менее впервые буду с ним играть. У них, как я понимаю, тоже молодая команда, бегущая. Если честно, не видел матчи сборной Белоруссии ни вживую, ни по телевизору. Потому что их сейчас тоже ограничили… В общем, будет интересно посмотреть на них и сыграть. Очень рад, что есть возможность провести товарищеские матчи.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?