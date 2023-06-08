Зоран Лукич: «Йокич – феноменальный игрок. Желаю ему победы в финале»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил игру и пожелал сербскому центровому « » победы в финальной серии плей-офф против «Майами» (2-1).

«Я скажу честно: НБА смотрю, только когда мне нечего делать и нечем заняться.

Хотя Йокич, конечно, феноменальный игрок. Это мозг, монстр, в этом весь секрет его. От души желаю ему победы в финале», – сказал Лукич.

Йокич стал первым в истории НБА игроком, который набрал 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии.

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