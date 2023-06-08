Обозреватель The Athletic: «Портленду» стоит обменять Скута Хендерсона на Пола Джорджа»
Обозреватель The Athletic Сэм Весени считает, что «Портленду» стоит рассмотреть возможность обмена 3-го пика на полноценную звезду в лице форварда «Клипперс» Пола Джорджа.
«Для «Блэйзерс», Пол Джордж, вероятно, лучший игрок, которого они могли бы приобрести, если цель – открыть окно борьбы за чемпионство как можно шире до конца карьеры Лилларда.
И я сомневаюсь, что «Клипперс» могут получить в сделке за Джорджа какой-либо отдельный лучший актив, чем Хендерсон. Они также, вероятно, смогут получить доплату драфт-пиками, учитывая то, как устроена НБА. Но я бы сразу обменял Джорджа на Хендерсона, если бы Хендерсон ушел под третьим номером», – пишет журналист.
Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Шарлотт» – Брэндона Миллера, а Скут Хендерсен уедет в Орегон.
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Видимо то же самое и с ПТБ - не обмен 3-го пика будет означать взрыв ростера и откат в перезагрузку.