Обозреватель The Athletic: «Портленду» стоит обменять Скута Хендерсона на Пола Джорджа»

Теги Шарлотт Клипперс Портленд НБА драфт НБА НБА плей-офф Пол Джордж Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Баскетбол

Обозреватель The Athletic Сэм Весени считает, что «Портленду» стоит рассмотреть возможность обмена 3-го пика на полноценную звезду в лице форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

«Для «Блэйзерс», Пол Джордж, вероятно, лучший игрок, которого они могли бы приобрести, если цель – открыть окно борьбы за чемпионство как можно шире до конца карьеры Лилларда.

И я сомневаюсь, что «Клипперс» могут получить в сделке за Джорджа какой-либо отдельный лучший актив, чем Хендерсон. Они также, вероятно, смогут получить доплату драфт-пиками, учитывая то, как устроена НБА. Но я бы сразу обменял Джорджа на Хендерсона, если бы Хендерсон ушел под третьим номером», – пишет журналист.

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Шарлотт» – Брэндона Миллера, а Скут Хендерсен уедет в Орегон.

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4 комментария

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uncledrew
Джордж такой же травмат, как и Кавай, зачем он нужен, очередной ход агентов, чтобы кому-то слить игрока.
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неунывающий пессимист
Это надо чтобы Балмер дал отмашку этому, как его, Рэд... не важно, на глобальный ребилд. Менять ПиДжи при всём остальном ростере с Каваем во главе - на сейчас это явный даунгрэйд. А про "потом" будут думать когда определятся с нынешними лидерами, причём уход любого из них автоматически будет означать перезагрузку.
Видимо то же самое и с ПТБ - не обмен 3-го пика будет означать взрыв ростера и откат в перезагрузку.
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Южанин78
Я думаю от этого обмена выиграет только Клипперс.
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Stephan Carrypenko
Зачем это клипперс?! Тупо пик на Джорджа?))) Джордж все ещё приносит пользу и является звездой, в случае с пиком - это прогноз и лотерея
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