Обозреватель The Athletic: «Портленду» стоит обменять Скута Хендерсона на Пола Джорджа»

Обозреватель The Athletic Сэм Весени считает, что « » стоит рассмотреть возможность обмена 3-го пика на полноценную звезду в лице форварда «Клипперс» .

«Для «Блэйзерс», Пол Джордж, вероятно, лучший игрок, которого они могли бы приобрести, если цель – открыть окно борьбы за чемпионство как можно шире до конца карьеры .

И я сомневаюсь, что « » могут получить в сделке за Джорджа какой-либо отдельный лучший актив, чем . Они также, вероятно, смогут получить доплату драфт-пиками, учитывая то, как устроена НБА. Но я бы сразу обменял Джорджа на Хендерсона, если бы Хендерсон ушел под третьим номером», – пишет журналист.

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Шарлотт» – Брэндона Миллера, а Скут Хендерсен уедет в Орегон.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?