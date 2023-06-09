По словам лидера «Блэйзерс» , его цитата про желание оказаться в « » вырвана из контекста.

«По поводу тех слов про «Майами» в подкасте. Если вы посмотрите интервью целиком, то увидите, что мне задавали вопросы про отдельные команды, так что я просто отвечал на вопрос. Если человек честно отвечает на вопрос, то вы сразу подхватываете и начинаете обсасывать эту тему. Я всего лишь отвечал на вопрос, бро.

Под занавес того же самого интервью меня спросили: «Ожидаете ли вы быть в форме « » в октябре?» Я сказал «Да» , – заявил Лиллард.

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»