Дэмиан Лиллард о словах про переход в «Майами»: «Я просто отвечал на заданный вопрос. Ожидаю, что останусь в «Портленде»
По словам лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда, его цитата про желание оказаться в «Майами» вырвана из контекста.
«По поводу тех слов про «Майами» в подкасте. Если вы посмотрите интервью целиком, то увидите, что мне задавали вопросы про отдельные команды, так что я просто отвечал на вопрос. Если человек честно отвечает на вопрос, то вы сразу подхватываете и начинаете обсасывать эту тему. Я всего лишь отвечал на вопрос, бро.
Под занавес того же самого интервью меня спросили: «Ожидаете ли вы быть в форме «Портленда» в октябре?» Я сказал «Да» , – заявил Лиллард.
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