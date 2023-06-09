«Это было очень неуважительно». «Тайвань Леопардс» предложили Дуайту Ховарду контракт на 65% меньше предыдущего

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард остался недоволен, что его команда «Тайвань Леопардс» значительно урезала его зарплату на следующий сезон.

«Мне предложили контракт, который был на 65% меньше того, что мне дали в первый раз, когда я приехал на Тайвань. И я посчитал, что это было очень неуважительно. Чувствовал, что приношу пользу команде.

Я был очень разочарован. Казалось, что заслуживаю большего. Все, что я делал, было направлено на то, чтобы представить «Леопардс» в лучшем свете», – сказал Ховард в интервью тайваньскому телевидению.

Между тем, генеральный директор команды Чанг Чиен-Вей заявил, что зарплата Ховарда в следующем сезоне будет определяться по новому методу расчета, который учитывает бонусы за победы и поражения, бонусы за участие в матчах, а также фиксированную базовую зарплату.

Чанг заверил, что до тех пор, пока Ховард будет принимать участие в играх и вносить свой вклад в победы, сочетание бонусов и базового оклада будет гарантировать, что его заработок не упадет ниже прежней зарплаты.

Ховард набирал в среднем 23,2 очка, 16,2 подбора и 5,0 передачи за 33,5 минуты.

«Леопардс» заняли последнюю строчку в соревновании из 6 клубов. Центровой пропустил треть матчей команды.

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