«Это было очень неуважительно». «Тайвань Леопардс» предложили Дуайту Ховарду контракт на 65% меньше предыдущего

Теги Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Дуайт Ховард остался недоволен, что его команда «Тайвань Леопардс» значительно урезала его зарплату на следующий сезон.

«Мне предложили контракт, который был на 65% меньше того, что мне дали в первый раз, когда я приехал на Тайвань. И я посчитал, что это было очень неуважительно. Чувствовал, что приношу пользу команде.

Я был очень разочарован. Казалось, что заслуживаю большего. Все, что я делал, было направлено на то, чтобы представить «Леопардс» в лучшем свете», – сказал Ховард в интервью тайваньскому телевидению.

Между тем, генеральный директор команды Чанг Чиен-Вей заявил, что зарплата Ховарда в следующем сезоне будет определяться по новому методу расчета, который учитывает бонусы за победы и поражения, бонусы за участие в матчах, а также фиксированную базовую зарплату.

Чанг заверил, что до тех пор, пока Ховард будет принимать участие в играх и вносить свой вклад в победы, сочетание бонусов и базового оклада будет гарантировать, что его заработок не упадет ниже прежней зарплаты.

Ховард набирал в среднем 23,2 очка, 16,2 подбора и 5,0 передачи за 33,5 минуты.

«Леопардс» заняли последнюю строчку в соревновании из 6 клубов. Центровой пропустил треть матчей команды.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

 Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stan WarHammer
Азиаты не идиоты, не только шоу нужно, но и победы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рахон Р.
Да деньги экономят. Им ещё платить всем, кого Ховард туда наприглашал, у Леброна аппетиты должны быть ого-го какие.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
6 место из 6 команд. Теперь понятно почему Ховард всех ветеранов туда зазывает, хочет собрать дримтим, чтобы войти в тройку в следующем году.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CID 2019
Да конечно, так и правильно азиат сказал: надо выкладываться! А то, треть пропустил, а остальные две трети простоял как дерево... С чего ему платить, разнылся... А про его истерики в раздевалках НБА, ходят легенды, тот ещё фрукт!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий