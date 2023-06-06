Дуайт Ховард: «Хотел бы помочь «Сакраменто» побороться за титул»

Теги Майк Браун Дуайт Ховард Сакраменто НБА Баскетбол

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард, выступающий в чемпионате Тайваня, в интервью The Observer назвал команду, где бы он хотел продолжить карьеру.

«Я еще не завершил карьеру в НБА. Я хотел бы помочь «Сакраменто» побороться за титул. Хотя я считаю, что их команда в значительной степени укомплектована.

Я не удивлен их успехом в этом сезоне. Мне нравится Майк Браун. Думаю, что он потрясающий тренер, и он добился потрясающего результата в этом сезоне.

Самое интересное – это контракты, которые подписывали игроки «Кингз», принимая свои роли и придерживаясь их, несмотря ни на что. Думаю, что «Кингз» будут становиться лучше, набираясь опыта», – заявил 37-летний Ховард.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

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2 комментария

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Jerry Rodrogha
Извини Дуайт, они не перевезут франшизу на Тайвань
+3
0
+3
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Алекс Лютор
Ответ Jerry Rodrogha
Извини Дуайт, они не перевезут франшизу на Тайвань
он на Тайвань зазывает конкурентов 😂 чтобы легче было победить)
+1
0
+1
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