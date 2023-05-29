«Я доминировал в каждом владении с улыбкой на лице». Дуайт Ховард верит, что в лучшие годы он бы справился с Николой Йокичем
Бывшие игроки НБА Дуайт Ховард и Чендлер Парсонс пообщались в эфире FanDuel TV.
Парсонс спросил, кто бы вышел победителем из противостояния: Никола Йокич или Дуайт Ховард в лучшие годы.
«Дуайт Ховард всегда, в любой день. Я доминировал в каждом владении с улыбкой на лице. Я выбираю Дуайта», – ответил центровой.
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?
Хотя может он стал мудрее и не делает этого в лоб, надеясь, что Йокич раззадорится и сам к нему приедет доказывать, кто батя.