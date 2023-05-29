«Я доминировал в каждом владении с улыбкой на лице». Дуайт Ховард верит, что в лучшие годы он бы справился с Николой Йокичем

Теги Денвер Дуайт Ховард НБА Чендлер Парсонс Никола Йокич Баскетбол

Бывшие игроки НБА Дуайт Ховард и Чендлер Парсонс пообщались в эфире FanDuel TV.

Парсонс спросил, кто бы вышел победителем из противостояния: Никола Йокич или Дуайт Ховард в лучшие годы.

«Дуайт Ховард всегда, в любой день. Я доминировал в каждом владении с улыбкой на лице. Я выбираю Дуайта», – ответил центровой.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

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7 комментариев

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Сергей Пузанков
Первая новость о Дуайте за много времени, где он не зовёт никого на Тайвань.
Хотя может он стал мудрее и не делает этого в лоб, надеясь, что Йокич раззадорится и сам к нему приедет доказывать, кто батя.
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Яма
Да я помню эту улыбочку в 1-раунде 2013-го. Доминирование против одноногого пенсионера продолжилось не долго.
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Алексей Иванов
Доминировал или нет, но очень сильно изнашивал Ховард Йокича в пузыре. Как раз таких дровосеков, сейчас лал не хватило
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Орхан Эмиргамзаев
Ответ Forza
Дуайт крайне несовременный центровой. Он не пасующий, не бросающий, не командный. Какие вообще у него шансы против Йокича? Тот же Дэвис как защитник лучше, но помогло ли это Лейкерс? Было бы тоже самое с Дэвисом, только ещё хуже: Никола бы его выводил из трехсекундной на дугу, а потом либо давал пас в открывшуюся зону, либо бросал бы свои эффективные броски.
Ну в пузыре Дуайт его спокойно смог закрыть. А в праймовой форме тем более бы смог это сделать
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Зоуи Дешанель
Чистая правда
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Podumainemnogo
Дуайт в пузыре был очень хорош! Закрыл Николу очень качественно.В этот раз его не хватало.
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