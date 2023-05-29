«Я доминировал в каждом владении с улыбкой на лице». Дуайт Ховард верит, что в лучшие годы он бы справился с Николой Йокичем

Бывшие игроки НБА Дуайт Ховард и пообщались в эфире FanDuel TV.

Парсонс спросил, кто бы вышел победителем из противостояния: или Дуайт Ховард в лучшие годы.

«Дуайт Ховард всегда, в любой день. Я доминировал в каждом владении с улыбкой на лице. Я выбираю Дуайта», – ответил центровой.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?