Евгений Белянков продолжит выступать за «Енисей»

Легкий форвард (27 лет, 198 см) остается в « ».

По информации телеграм-канала «Перехват», стороны активировали опцию продления на еще один сезон.

В дебютном для себя розыгрыше в составе красноярского клуба Белянков набирал 5,2 очка и 1,9 подбора в среднем за игру в 29 встречах Лиги ВТБ.

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии