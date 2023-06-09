Евгений Белянков продолжит выступать за «Енисей»
Легкий форвард Евгений Белянков (27 лет, 198 см) остается в «Енисее».
По информации телеграм-канала «Перехват», стороны активировали опцию продления на еще один сезон.
В дебютном для себя розыгрыше в составе красноярского клуба Белянков набирал 5,2 очка и 1,9 подбора в среднем за игру в 29 встречах Лиги ВТБ.
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