Суприм Ханна стал игроком «Енисея»

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Красноярский «Енисей» официально объявил о подписании контракта с бывшим разыгрывающим «Минска» Супримом Ханной (28 лет, 183 см).

Американец ранее выступал в российской Суперлиге за «Новосибирск» (2019/2020) и «Университет-Югру» (2021). Сезон-2021/2022 завершал в сербской «Колубаре», набирая 14,2 очка и 3,6 передачи в среднем за матч, а в ноябре присоединился к «Минску».

Американец покинул белорусский клуб, отказавшись пойти на уступки в зарплате. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца сезона.

Ханна провел в «Минске» два месяца, набирая 8,9 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи в среднем за матч.

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