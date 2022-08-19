«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Дарралом Уиллисом

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом Дарралом Уиллисом (26 лет, 206 см).
В прошлом сезоне Уиллис играл за красноярский «Енисей» и был одним из лидеров команды. Его показатели в Лиге ВТБ составляли 13,9 очка, 5,8 подбора и 1,7 передачи в среднем за встречу.
Ранее Уиллис провел два сезона за «Нижний Новгород», а также выступал за «Керавнос», «Монако» и «Брешию».
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