«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Дарралом Уиллисом

объявил о подписании контракта с американским тяжелым форвардом (26 лет, 206 см).

В прошлом сезоне Уиллис играл за красноярский и был одним из лидеров команды. Его показатели в Лиге ВТБ составляли 13,9 очка, 5,8 подбора и 1,7 передачи в среднем за встречу.

Ранее Уиллис провел два сезона за «Нижний Новгород», а также выступал за «Керавнос», «Монако» и «Брешию».

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