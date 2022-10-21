Иэн Миллер не приедет в «Енисей» по семейным причинам. Клуб расторг контракт с американцем

объявил о расторжении договора с атакующим защитником (31 год, 190 см).

Игрок не сможет присоединиться к красноярскому клубу по семейным обстоятельствам.

«Енисей» договорился о подписании контракта с Миллером в середине августа. В прошлом сезоне американец играл за «Перистери» и «Бююкчекмедже».

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