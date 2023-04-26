Суприм Ханна перешел из «Енисея» в «Элан Шалон»

Разыгрывающий Суприм Ханна (28 лет, 183 см) перешел из красноярского « » во французский « ».

Американец призван одним из лидеров второго дивизиона чемпионата Франции, чтобы заменить капитана команда , который перенес инсульт и выбыл до конца сезона. Контракт с Ханной рассчитан на месяц.

Ханна провел за «Енисей» 9 матчей, набирая в среднем 8,3 очка, 3,0 передачи и 1,6 подбора.

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