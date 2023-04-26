Суприм Ханна перешел из «Енисея» в «Элан Шалон»

Теги переходы Микаэль Желабаль чемпионат Франции Енисей Элан Шалон Единая лига ВТБ Суприм Ханна Баскетбол

Разыгрывающий Суприм Ханна (28 лет, 183 см) перешел из красноярского «Енисея» во французский «Элан Шалон».

Американец призван одним из лидеров второго дивизиона чемпионата Франции, чтобы заменить капитана команда Микаэля Желабаля, который перенес инсульт и выбыл до конца сезона. Контракт с Ханной рассчитан на месяц.

Ханна провел за «Енисей» 9 матчей, набирая в среднем 8,3 очка, 3,0 передачи и 1,6 подбора.

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