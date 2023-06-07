Зоран Лукич о сборной России: «Молодые ребята, у которых достаточно мотивации»

Теги сборная России Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич признался, что не чувствует нехватки мотивации у молодых российских игроков, несмотря на отстранение России от международных турниров.

«Тяжело ли в нынешних условиях собирать ребят в сборной? Нет, это молодые ребята, у которых достаточно мотивации. Они голодны до любых возможностей проявить себя.

В свое время мы неплохо начали отбор на Кубок мира, но сейчас это уже история. Мы не можем поменять ситуацию, которая есть на данный момент. Нам остается только работать и двигаться в правильном направлении.

Уже сказал ребятам, что вижу сейчас те же лица, что и на прошлом сборе, но это уже совсем другие игроки. Это дает надежду на будущее», — сказал Лукич.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?

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