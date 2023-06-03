Самсон Руженцев: «Это мой первый опыт работы с Лукичем во взрослой сборной. Мне все очень нравится»
Форвард сборной России Самсон Руженцев рассказал о том, как проходит тренировочный сбор национальной команды.
– Вы в первый раз прибыли на сбор. Поделитесь своими эмоциями.
– На самом деле это не первый мой вызов, просто в предыдущие два у меня не получилось приехать. Не то чтобы я был удивлен, наоборот, я ожидал вызова. Это мой первый опыт работы с Зораном Лукичем во взрослой сборной, и мне все очень нравится.
– Как вы ощущаете атмосферу внутри команды? Ребята говорят, есть некая химия.
– Да, химия 100 процентов присутствует. Если я здесь первый раз, то другие ребята до этого собирались и уже играли – так что мне осталось влиться в уже созданную команду и привнести в нее что-то свое. Поскольку многие здесь давно знакомы и играли друг с другом, в целом складывается хорошее общение как на площадке, так и вне ее.
– Расскажите о вашей мотивации в период отсутствия международных турниров.
– Здесь много молодых ребят – тех, кто, скорее всего, будет играть в сборной в дальнейшем. Идет работа на будущее, в рамках которой мы готовимся к тому моменту, когда нам придется выступать на международных соревнованиях. Помимо этого остается профессиональная мотивация: раз уж мы здесь, значит, должны работать с полной отдачей.
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