Самсон Руженцев: «Это мой первый опыт работы с Лукичем во взрослой сборной. Мне все очень нравится»

Теги ЦСКА сборная России Зоран Лукич Самсон Руженцев Баскетбол

Форвард сборной России Самсон Руженцев рассказал о том, как проходит тренировочный сбор национальной команды.

– Вы в первый раз прибыли на сбор. Поделитесь своими эмоциями.

– На самом деле это не первый мой вызов, просто в предыдущие два у меня не получилось приехать. Не то чтобы я был удивлен, наоборот, я ожидал вызова. Это мой первый опыт работы с Зораном Лукичем во взрослой сборной, и мне все очень нравится.

– Как вы ощущаете атмосферу внутри команды? Ребята говорят, есть некая химия.

– Да, химия 100 процентов присутствует. Если я здесь первый раз, то другие ребята до этого собирались и уже играли – так что мне осталось влиться в уже созданную команду и привнести в нее что-то свое. Поскольку многие здесь давно знакомы и играли друг с другом, в целом складывается хорошее общение как на площадке, так и вне ее.

– Расскажите о вашей мотивации в период отсутствия международных турниров.

– Здесь много молодых ребят – тех, кто, скорее всего, будет играть в сборной в дальнейшем. Идет работа на будущее, в рамках которой мы готовимся к тому моменту, когда нам придется выступать на международных соревнованиях. Помимо этого остается профессиональная мотивация: раз уж мы здесь, значит, должны работать с полной отдачей.

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