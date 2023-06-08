Стефен Карри хочет, чтобы «Голден Стэйт» сохранил основу как минимум еще на один сезон

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри хотел бы, чтобы команда сохранила свой нынешний основной состав как минимум еще на один сезон.

«Я думаю, что наиболее вероятным сценарием является то, что «Уорриорз» сохранят большую часть этой команды как минимум еще на один сезон. Этого хочет Карри. Его мнение важно», – пишет журналист The Athletic Тим Каваками.

«Уорриорз» предстоит принять несколько важных решений в это межсезонье. Форвард Дрэймонд Грин может отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом. В контракте защитника Клэя Томпсона остался один год.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

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8 комментариев

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Ann Tretiakova
Да и так понятно что этим составом и играть будут ...
маневров для обменов почти нет !
ща все надежда ,что Клэй ментально восстановиться..и начнет играть в баскет )
что снова наладиться химия в команде!
сложно найти усиления состава из вне ....
хотя лично я бы хотел обмена Клэй ...Но этого не будет...
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Fusilli
Ответ Ann Tretiakova
Да и так понятно что этим составом и играть будут ... маневров для обменов почти нет ! ща все надежда ,что Клэй ментально восстановиться..и начнет играть в баскет ) что снова наладиться химия в команде! сложно найти усиления состава из вне .... хотя лично я бы хотел обмена Клэй ...Но этого не будет...
Почему Клея сразу на обмен? У него ещё следующий год по контракту и потом он точно может уступить по деньгам и остаться в ГСВ. Мне непонятно такое отношение к игрокам, когда он был splash brother и на своём пике, то никто и не говорил про его обмен. Тут получил две серьёзные травмы и все, его можно сразу списать: обменять или не продлевать контракт. Он не выбирал так серьезно травмироваться, после тяжело восстанавливался и он не токсичный как тот же Грин. В целом это один из самых адекватных игроков в лиге.
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Иванофф
Могут хорошо попылить в следующем сезоне, даже титул взять. Но нужно решать с обстановкой в команде. Без обмена как минимум одного игрока, не обойтись.
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Иванофф
Ответ Fusilli
Почему Клея сразу на обмен? У него ещё следующий год по контракту и потом он точно может уступить по деньгам и остаться в ГСВ. Мне непонятно такое отношение к игрокам, когда он был splash brother и на своём пике, то никто и не говорил про его обмен. Тут получил две серьёзные травмы и все, его можно сразу списать: обменять или не продлевать контракт. Он не выбирал так серьезно травмироваться, после тяжело восстанавливался и он не токсичный как тот же Грин. В целом это один из самых адекватных игроков в лиге.
Смешно, когда такие как ты защищают Томпсона и при этом ноют про токсичность Грина. Это одна команда, и если ты защищаешь Томпсона и ноешь про сплешбратьев, то наезжать на Грина, это верх глупости.
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Stivi M.D.
Ответ Fusilli
Почему Клея сразу на обмен? У него ещё следующий год по контракту и потом он точно может уступить по деньгам и остаться в ГСВ. Мне непонятно такое отношение к игрокам, когда он был splash brother и на своём пике, то никто и не говорил про его обмен. Тут получил две серьёзные травмы и все, его можно сразу списать: обменять или не продлевать контракт. Он не выбирал так серьезно травмироваться, после тяжело восстанавливался и он не токсичный как тот же Грин. В целом это один из самых адекватных игроков в лиге.
Это спорт высших достижений и больших денег, здесь нет места сантиментам. Как минимум обмен Томпсона не лишен смысла
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Ольга Иванова
Ответ Ann Tretiakova
Да и так понятно что этим составом и играть будут ... маневров для обменов почти нет ! ща все надежда ,что Клэй ментально восстановиться..и начнет играть в баскет ) что снова наладиться химия в команде! сложно найти усиления состава из вне .... хотя лично я бы хотел обмена Клэй ...Но этого не будет...
Контракт Томпсона конечно не соответствует уровню текущей его игры, но больше вопросов вызывает Пул! Он мало того, что воду мутит, так еще и регулярно косячит в ключевые моменты! Слишком самоуверен в себе товарищ!
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Fusilli
Ответ Stivi M.D.
Это спорт высших достижений и больших денег, здесь нет места сантиментам. Как минимум обмен Томпсона не лишен смысла
Не могу даже представить куда его можно обменять и в какой клуб он может вписаться. В атаке это сильно ограниченный игрок был всегда, и в защите сейчас тоже не тот прежний уровень.
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