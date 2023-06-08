Стефен Карри хочет, чтобы «Голден Стэйт» сохранил основу как минимум еще на один сезон

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» хотел бы, чтобы команда сохранила свой нынешний основной состав как минимум еще на один сезон.

«Я думаю, что наиболее вероятным сценарием является то, что «Уорриорз» сохранят большую часть этой команды как минимум еще на один сезон. Этого хочет Карри. Его мнение важно», – пишет журналист The Athletic Тим Каваками.

«Уорриорз» предстоит принять несколько важных решений в это межсезонье. Форвард Дрэймонд Грин может отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом. В контракте защитника Клэя Томпсона остался один год.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций