Эдриан Воджнаровски: «Эрик Споэльстра и Стив Керр могут получить контракт с 20 млн долларов за сезон»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как контракт Монти Уильямса – самый крупный тренерский контракт в истории – повлияет на доход других специалистов НБА.

На прошлой неделе Уильямс заключил 6-летнее соглашение с «Детройтом» на 78,5 млн долларов.

«Это существенно повлияет на ситуацию с главными тренерами высокого уровня, включая и .

У обоих тренеров остался один сезон по контракту. Оба, как мне сказали, сейчас получают по 8 миллионов долларов в год. Оба тренера, если поговорить с владельцами и руководителями лиги, если бы они сейчас вышли на рынок, могли бы получить в районе 20 миллионов долларов в год.

Трудно представить, что Эрик Споэльстра покинет «Майами», где он начинал 28 лет назад в качестве стажера и где провел 15 лет в качестве главного тренера, дважды став чемпионом», – заявил инсайдер.

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