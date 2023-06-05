Эдриан Воджнаровски: «Эрик Споэльстра и Стив Керр могут получить контракт с 20 млн долларов за сезон»

Теги Голден Стэйт Майами НБА Стив Керр Эрик Споэльстра Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как контракт Монти Уильямса – самый крупный тренерский контракт в истории – повлияет на доход других специалистов НБА.

На прошлой неделе Уильямс заключил 6-летнее соглашение с «Детройтом» на 78,5 млн долларов.

«Это существенно повлияет на ситуацию с главными тренерами высокого уровня, включая Эрика Споэльстру и Стива Керра.

У обоих тренеров остался один сезон по контракту. Оба, как мне сказали, сейчас получают по 8 миллионов долларов в год. Оба тренера, если поговорить с владельцами и руководителями лиги, если бы они сейчас вышли на рынок, могли бы получить в районе 20 миллионов долларов в год.

Трудно представить, что Эрик Споэльстра покинет «Майами», где он начинал 28 лет назад в качестве стажера и где провел 15 лет в качестве главного тренера, дважды став чемпионом», – заявил инсайдер.

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7 комментариев

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Pikachu Pikachu
Споэльстра, наверное, лучший тренер сейчас в лиге
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Anastasiia Khvorostova
Споэльстра точно заслуживает таких денег. Собрать из такой кучи малы игроков G лиги контендер, который вполне может выиграть чемпионат в этом сезоне, и который, между прочим, был в 1 игре от финала в прошлом сезоне - это точно стоит и 20+ млн в год
+7
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Cash_flow
Ответ Anastasiia Khvorostova
Споэльстра точно заслуживает таких денег. Собрать из такой кучи малы игроков G лиги контендер, который вполне может выиграть чемпионат в этом сезоне, и который, между прочим, был в 1 игре от финала в прошлом сезоне - это точно стоит и 20+ млн в год
Это вообще должна быть максималка на уровне Шефа, Леброна, Янниса и т.д. Спо самый настоящий франчайз Майами Хит, чёрт возьми.
Мужик выставляет на поле лайн-апы одновременно с четырьмя людьми, мимо которых на драфтах все команды НБА прошли, и они не просто играют, а выигрывают. Невозможно переоценить работу, которую проделывает этот филиппинец и его штаб
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Максим Максимов
А физруку то за что такие бабки ???
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Алексий Бяконт
Споэльстра без Леброна и Райли - бумажный тигр. Не смешите. Его команду сейчас Йокич волтузит!
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mq64jdq24n
Кто-кто, а Спо точно стоит этих денег
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totocash
за что Керру?? к спо вопросов нет.
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