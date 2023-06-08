«Даллас» готов обменять 10-й пик на опытную звезду

Теги возможные переходы Даллас НБА драфт НБА Баскетбол

«Даллас» готов обменять 10-й пик драфта этого года на опытного игрока, который способен сразу внести вклад в победу команды, сообщает HoopsHype.

Согласно прогнозам экспертов, 10-м пиком драфта-2023 с большой долей вероятности станет свингмен из университета Канзас Грейди Дик, которого сравнивают с Гордоном Хэйвордом с точки зрения физической подготовки.

Дик недавно побывал на просмотрах в «Далласе» и «Юте». Он считается одним из лучших снайперов на драфте.

«Даллас» последние два года ни разу не выбирал ни в первом, ни во втором раундах драфта.

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6 комментариев

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j-rich
В Бруклине есть один бывший участник матча всех звёзд🤭
+7
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+7
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AlexeiCrazytown
Ответ Деревенский Кобе
Кто-нибудь может объяснить, как так произошло, что Даллас никого не выбирал последние два года. Есть же вроде правило, что у команды не может два года подряд не быть пиков в первом раунде
Чушь в новости. Они выбрали, но обменяли сразу же в пакете за Вуда.
+6
0
+6
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mephist13
Ответ Деревенский Кобе
Кто-нибудь может объяснить, как так произошло, что Даллас никого не выбирал последние два года. Есть же вроде правило, что у команды не может два года подряд не быть пиков в первом раунде
на самом деле Даллас выбирал на драфте-2022, так что правило Степиена не нарушено, просто не для себя

то есть уже во время драфта была достигнута договорённость о трейде Кристиана Вуда в Даллас, в этой сделке Хьюстон помимо прочего получал игрока, который будет выбран Далласом под 26м пиком (по указанию Хьюстона), а затем Хьюстон ещё дальше обменял его Миннесоте
+2
0
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Деревенский Кобе
Кто-нибудь может объяснить, как так произошло, что Даллас никого не выбирал последние два года. Есть же вроде правило, что у команды не может два года подряд не быть пиков в первом раунде
0
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