«Даллас» готов обменять 10-й пик на опытную звезду
«Даллас» готов обменять 10-й пик драфта этого года на опытного игрока, который способен сразу внести вклад в победу команды, сообщает HoopsHype.
Согласно прогнозам экспертов, 10-м пиком драфта-2023 с большой долей вероятности станет свингмен из университета Канзас Грейди Дик, которого сравнивают с Гордоном Хэйвордом с точки зрения физической подготовки.
Дик недавно побывал на просмотрах в «Далласе» и «Юте». Он считается одним из лучших снайперов на драфте.
«Даллас» последние два года ни разу не выбирал ни в первом, ни во втором раундах драфта.
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то есть уже во время драфта была достигнута договорённость о трейде Кристиана Вуда в Даллас, в этой сделке Хьюстон помимо прочего получал игрока, который будет выбран Далласом под 26м пиком (по указанию Хьюстона), а затем Хьюстон ещё дальше обменял его Миннесоте