«Даллас» готов обменять 10-й пик на опытную звезду

«Даллас» готов обменять 10-й пик драфта этого года на опытного игрока, который способен сразу внести вклад в победу команды, сообщает HoopsHype.

Согласно прогнозам экспертов, 10-м пиком драфта-2023 с большой долей вероятности станет свингмен из университета Канзас Грейди Дик, которого сравнивают с Гордоном Хэйвордом с точки зрения физической подготовки.

Дик недавно побывал на просмотрах в « » и «Юте». Он считается одним из лучших снайперов на драфте.

«Даллас» последние два года ни разу не выбирал ни в первом, ни во втором раундах драфта.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?