«Мэверикс» оценивают возможности обмена 10-го пика драфта-2023
Пропустивший розыгрыш плей-офф-2023 «Даллас» нацелен на усиление состава в межсезонье.
По информации Джейка Фишера из Yahoo Sports, «Мэверикс» оценивают возможности обмена 10-го пика на драфте этого года, который состоится 22 июня.
«Даллас» в последние два года ни разу не выбирал ни в первом, ни во втором раунде драфта.
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