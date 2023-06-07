«Мэверикс» оценивают возможности обмена 10-го пика драфта-2023

Пропустивший розыгрыш плей-офф-2023 « » нацелен на усиление состава в межсезонье.

По информации Джейка Фишера из Yahoo Sports, «Мэверикс» оценивают возможности обмена 10-го пика на драфте этого года, который состоится 22 июня.

«Даллас» в последние два года ни разу не выбирал ни в первом, ни во втором раунде драфта.

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