«Мэверикс» оценивают возможности обмена 10-го пика драфта-2023

Теги Даллас НБА драфт НБА Баскетбол

Пропустивший розыгрыш плей-офф-2023 «Даллас» нацелен на усиление состава в межсезонье.

По информации Джейка Фишера из Yahoo Sports, «Мэверикс» оценивают возможности обмена 10-го пика на драфте этого года, который состоится 22 июня.

«Даллас» в последние два года ни разу не выбирал ни в первом, ни во втором раунде драфта.

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5 комментариев

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MrFrost
Ответ Король Лев
Если не брать в расчет Вембу и Скута, драфт очень слабый. За 10-й пик на таком драфте, мало, что возможно выменять.
О, ещё один свидетель слабых драфтов. Казалось бы, что драфт 20го уже должен был научить, но нет.
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EchteLiebe
Обмен на Леброна
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Challenger13
Ответ Король Лев
Если не брать в расчет Вембу и Скута, драфт очень слабый. За 10-й пик на таком драфте, мало, что возможно выменять.
Не соглашусь. Драфт, как минимум, неплохой. Эксперты отмечают его глубину и около 8-9 хороших проспекта. Даже в конце 1 раунда есть шанс выловить игрока с неплохим шансом на звезду типа Джи Джи Джексона. Далласу не повезло в том, что к 10 пику могут закончиться проспекты, за которых другие команды захотят рискнуть большими активами.
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