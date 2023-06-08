Разница по подборам в 3-м матче финала – 33-58. Такого не было с 1972 года

Игроки « » в 3-м матче финальной серии против «Майами» (109:94, 2-1) сделали на 25 подборов больше, чем соперник (58-33).

Впервые с 1972 года разница в количестве подборов у команд в матче финальной серии составила 25 или больше. В том году в 5-м матче финала «Лейкерс» превзошли «Никс» по подборам – 67-39.

«Это недопустимо. Это больше не повторится. И начинать я буду с себя. Я должен оставаться сконцентрированным в защите и бороться за каждый мяч. Если начну это делать, то все остальные должны последовать примеру», – сказал .

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