Разница по подборам в 3-м матче финала – 33-58. Такого не было с 1972 года

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Игроки «Денвера» в 3-м матче финальной серии против «Майами» (109:94, 2-1) сделали на 25 подборов больше, чем соперник (58-33).

Впервые с 1972 года разница в количестве подборов у команд в матче финальной серии составила 25 или больше. В том году в 5-м матче финала «Лейкерс» превзошли «Никс» по подборам – 67-39.

«Это недопустимо. Это больше не повторится. И начинать я буду с себя. Я должен оставаться сконцентрированным в защите и бороться за каждый мяч. Если начну это делать, то все остальные должны последовать примеру», – сказал Батлер.

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

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6 комментариев

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Shaquil
Разница по подборам в одного Йокича
+6
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+6
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Вадим Дзахоев
И больше половины из этих подборов у Майами на счету Адебайо. А во что делали остальные-большой вопрос
+2
0
+2
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Додик Аксель
Показателен был момент, когда Мюррей бросал и сам подобрал мяч, у рядом стоящих 3-х игроков Майами.
+2
0
+2
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Денис Храпунов
С одной стороны Денвер выше, мощнее и атлетичнее. С другой стороны 10 подборов на счету Джамала...
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pele_kan
Ответ jqzn88xn6n
Это просто Неймар своей аурой проклятье навел)
на пару с Шакирой)
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