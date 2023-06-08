Никола Йокич был очень рад видеть Монте Морриса после 3-го матча

Центровой « » Никола Йокич был очень рад видеть бывшего одноклубника (« ») после победы над «Майами» в 3-м матче финальной серии плей-офф (109:94, 2-1).

На днях Моррис согласился со словами Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») о лидерских качествах Йокича. Грин отметил, что несмотря на промах Джамала Мюррэя в последнем владении 2-го матча, Йокич поддержал партнера.

Моррис выступал за «Наггетс» с 2017 по 2022 год.

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