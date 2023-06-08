Дэмиан Лиллард о возможном переходе в «Хит»: «Если они выиграют чемпионат, этого точно не произойдет»

Звездный разыгрывающий « » заявил, что не станет переходить в « », если команда выиграет чемпионат в этом году.

«Честно говоря, если вы хотите знать мое мнение, то я думаю, что останусь в форме «Блэйзерс». Я участвую в строительстве того, что нам нужно построить. Такой уж я есть. Этим все сказано.

Если «Майами» выиграет чемпионат, этого точно не произойдет», – сказал Лиллард, рассмеявшись.

Ранее Лиллард назвал «Майами» «очевидным выбором», если «Портленд» решит обменять его.

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии