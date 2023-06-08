Дэмиан Лиллард о возможном переходе в «Хит»: «Если они выиграют чемпионат, этого точно не произойдет»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что не станет переходить в «Майами», если команда выиграет чемпионат в этом году.

«Честно говоря, если вы хотите знать мое мнение, то я думаю, что останусь в форме «Блэйзерс». Я участвую в строительстве того, что нам нужно построить. Такой уж я есть. Этим все сказано.

Если «Майами» выиграет чемпионат, этого точно не произойдет», – сказал Лиллард, рассмеявшись.

Ранее Лиллард назвал «Майами» «очевидным выбором», если «Портленд» решит обменять его.

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4 комментария

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Serik Alik
Сезон ещё не закончился, а Дэйм уже столько наговорил. Что же будет, когда будет межсезонье...
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Дэм, конечно, долго запрягает. Уходить надо было после финала конфы, где ГСВ Вас свипнули без Дюранта. Это если прям реально нужен титул, а судя по разговорам, то хочется, может поменьше, чем много-много денюжек, но хочется, тогда чего тянул, ростер лучше не становился
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AEZAKMI228
демьян уже в нагляк пошел хаха
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NikolayOss
Ответ Serik Alik
Сезон ещё не закончился, а Дэйм уже столько наговорил. Что же будет, когда будет межсезонье...
Рыбалка уже надоела.
+1
-1
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