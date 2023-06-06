Марк Стейн: «Кайри Ирвинг намерен остаться в «Далласе»

Теги Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Марк Стейн Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не желает переходить в «Лейкерс» в это межсезонье.

«Два источника, близких к ситуации, настойчиво заявляли мне в понедельник, что Ирвинг последовательно выражал желание остаться в «Далласе» и на самом деле хочет опровергнуть мнение о том, что он стремится попасть в Лос-Анджелес», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Этим летом Ирвинг становится свободным агентом. Ожидается, что он получит контракт на 4 года и 200 млн долларов.

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