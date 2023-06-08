Айзейя Томас: «Крис Пол может вернуться в «Финикс» и после отчисления»

Теги Айзейя Томас Крис Пол Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Член Зала славы Айзейя Томас не исключает возможность того, что разыгрывающий Крис Пол останется в «Финиксе».

ESPN сообщает, что руководство «Финикса» провело несколько бесед с разыгрывающим Криса Пола по поводу его будущего в клубе, а также предупредило его о том, что его могут отчислить до 29 июня, когда его контракт становится гарантированным.

При этом «Санс» еще не определились с окончательным решением. Сообщается, что клуб в настоящее время прорабатывает варианты обмена с участием Криса Пола и центрового Деандре Эйтона.

«Есть еще много недосказанного в данном вопросе. Не исключено, что даже после отчисления Пол вернется в команду и останется игроком «Санз», – отметил Томас.

«Санс» имеют возможность отчислить игрока, отчислить и подписать его вновь, отчислить его и распределить его контракт по «стретчу» (по 3,1 млн в течение следующих пяти лет). Отчисление Криса Пола даст «Финиксу» возможность предложить этим летом свободному агенту полное исключение среднего уровня – контракт на 12,2 млн.

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