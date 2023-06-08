«Лейкерс» и «Клипперс» поборются за Криса Пола в случае его отчисления

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что в случае отчисления « » обе команды из Лос-Анджелеса будут заинтересованы в услугах разыгрывающего.

«Мне сказали, что Крис Пол и его представители хотят получить ответ о своем будущем раньше, чем 28 июня.

Они хотят знать, станет ли он свободным агентом – тогда Пол, безусловно, будет очень востребованным активом, особенно для двух команд: « » и « ».

У Криса по-прежнему есть дом в Лос-Анджелесе, где он проводит каждое межсезонье», – заявил Воджнаровски.

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