«Лейкерс» и «Клипперс» поборются за Криса Пола в случае его отчисления
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что в случае отчисления «Финиксом» Криса Пола обе команды из Лос-Анджелеса будут заинтересованы в услугах разыгрывающего.
«Мне сказали, что Крис Пол и его представители хотят получить ответ о своем будущем раньше, чем 28 июня.
Они хотят знать, станет ли он свободным агентом – тогда Пол, безусловно, будет очень востребованным активом, особенно для двух команд: «Клипперс» и «Лейкерс».
У Криса по-прежнему есть дом в Лос-Анджелесе, где он проводит каждое межсезонье», – заявил Воджнаровски.
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