«Лейкерс» и «Клипперс» поборются за Криса Пола в случае его отчисления

Теги Клипперс Лейкерс Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что в случае отчисления «Финиксом» Криса Пола обе команды из Лос-Анджелеса будут заинтересованы в услугах разыгрывающего.

«Мне сказали, что Крис Пол и его представители хотят получить ответ о своем будущем раньше, чем 28 июня.

Они хотят знать, станет ли он свободным агентом – тогда Пол, безусловно, будет очень востребованным активом, особенно для двух команд: «Клипперс» и «Лейкерс».

У Криса по-прежнему есть дом в Лос-Анджелесе, где он проводит каждое межсезонье», – заявил Воджнаровски.

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13 комментариев

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кандид
Да, в Клипперс его. Возвращение, такскать, в привычную среду. Команда из двух звёзд-травматов это цветочки, а вот из трёх - это будет бомба!
+50
0
+50
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Eskender
Ответ *MVP*
так а черепаху куда девать?
Черепаха как раз и будет геройски биться, когда все трое сломаются...
+20
-1
+19
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DevilBrO
Ответ кандид
Да, в Клипперс его. Возвращение, такскать, в привычную среду. Команда из двух звёзд-травматов это цветочки, а вот из трёх - это будет бомба!
Только написать хотел. Таким составом можно всех наповал поразить ))
+8
0
+8
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Savardus
В Бой идут одни старики
+4
0
+4
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пердак
Хорошо что другие команды с мозгами
+6
-2
+4
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TurboMen
Бэкапом Ирвинга в ЛАЛ и наконец-то позиция будет закрыта.
+3
0
+3
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*MVP*
Ответ lexakarabut
в Финикс
а Букера и Кешу куда девать? они же сразу в петлю полезут
+4
-1
+3
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A. V.
LAL на замену Брону, который уходит в Даллас к Кайри?🤔))
+3
-1
+2
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*MVP*
Ответ кандид
Да, в Клипперс его. Возвращение, такскать, в привычную среду. Команда из двух звёзд-травматов это цветочки, а вот из трёх - это будет бомба!
так а черепаху куда девать?
+3
-1
+2
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ender
Ответ Eskender
Черепаха как раз и будет геройски биться, когда все трое сломаются...
И вытащит оставшуюся богадельню в плов)
+2
0
+2
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Вялый Харден
Можно его в лак и краба туда же? Как раз в одной команде поиграют
+1
-1
0
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Mr.BadGuy
Сколько можно некромантией заниматься, уже прошли этот этап в прошлом году. Лучше искать среди молодых нонеймов. Ктото и выстрелит при правильном подходе к делу
+1
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lexakarabut
Ответ *MVP*
так а черепаху куда девать?
в Финикс
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