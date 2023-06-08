«Финикс» рассматривает варианты обмена Криса Пола и Деандре Эйтона; сам Пол хочет остаться в «Санс»

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

ESPN подтверждает, что руководство «Финикса» провело несколько бесед с разыгрывающим Криса Пола по поводу его будущего в клубе, а также предупредило его о том, что его могут отчислить до 29 июня, когда его контракт становится гарантированным.

При этом «Санс» еще не определились с окончательным решением. Сообщается, что клуб в настоящее время прорабатывает варианты обмена с участием Криса Пола и центрового Деандре Эйтона.

Действующее соглашение Пола рассчитано на два сезона. Однако из 60,8 млн долларов ему гарантированы только 15,8 млн.

«Санс» имеют возможность отчислить игрока, отчислить и подписать его вновь, отчислить его и распределить его контракт по «стретчу» (по 3,1 млн в течение следующих пяти лет). Отчисление Криса Пола даст «Финиксу» возможность предложить этим летом свободному агенту полное исключение среднего уровня – контракт на 12,2 млн.

Сам Пол хотел бы остаться в «Санс» и играть вместе со своим близким другом Девином Букером. Однако его представители попросили клуб поскорее определиться с будущим игрока, чтобы он смог подыскать себе новую команду.

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5 комментариев

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софочка
Финикс очень мудро поступил: пустил новость, что отчислит Пола, спортс опубликовал новость, в комментариях Роман Сприкут написал, что это плохой мув, Финикс прочитал коммент и сдал назад. Потрясающий ход!
+16
-1
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Роман Сприкут
Ответ Nikolay
Отчислить, застретчить, взять игрока на MLE, взять Пола на минималку (или на часть от MLE). Так можно?
Нет. Если игрока стретчат, его нельзя вернуть до истечения срока изначального контракта.
+2
0
+2
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Nikolay
Отчислить, застретчить, взять игрока на MLE, взять Пола на минималку (или на часть от MLE). Так можно?
0
0
0
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Vanila Panda
Ответ Stephan Carrypenko
Ну Даллас норм вариант для Пола, перспектива команды , звездные партнеры, все как он любит. Думаю с ним Дончич прибавит норм
опять 2 гарда без защиты? как дончич будет без мяча играть?
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