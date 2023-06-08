«Финикс» рассматривает варианты обмена Криса Пола и Деандре Эйтона; сам Пол хочет остаться в «Санс»

ESPN подтверждает, что руководство «Финикса» провело несколько бесед с разыгрывающим Криса Пола по поводу его будущего в клубе, а также предупредило его о том, что его могут отчислить до 29 июня, когда его контракт становится гарантированным.

При этом «Санс» еще не определились с окончательным решением. Сообщается, что клуб в настоящее время прорабатывает варианты обмена с участием Криса Пола и центрового Деандре Эйтона.

Действующее соглашение Пола рассчитано на два сезона. Однако из 60,8 млн долларов ему гарантированы только 15,8 млн.

«Санс» имеют возможность отчислить игрока, отчислить и подписать его вновь, отчислить его и распределить его контракт по «стретчу» (по 3,1 млн в течение следующих пяти лет). Отчисление Криса Пола даст «Финиксу» возможность предложить этим летом свободному агенту полное исключение среднего уровня – контракт на 12,2 млн.

Сам Пол хотел бы остаться в «Санс» и играть вместе со своим близким другом Девином Букером. Однако его представители попросили клуб поскорее определиться с будущим игрока, чтобы он смог подыскать себе новую команду.