Никола Йокич продолжает набирать трипл-дабл в среднем за игру в текущем плей-офф

Центровой « » Никола Йокич набирает в среднем трипл-дабл в плей-офф НБА-2022/23.

Показатели серба: 30,4 очка, 12,9 подбора и 10,1 передачи.

Ранее лишь удавалось набирать в среднем трипл-дабл в плей-офф (не менее 10 матчей): 14,6 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи.

«Нетс» в сезоне-2006/2007 вылетели во втором раунде от «Кливленда» (2-4).

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