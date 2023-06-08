Никола Йокич продолжает набирать трипл-дабл в среднем за игру в текущем плей-офф

Теги Денвер Майами Бруклин Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич набирает в среднем трипл-дабл в плей-офф НБА-2022/23.

Показатели серба: 30,4 очка, 12,9 подбора и 10,1 передачи.

Ранее лишь Джейсону Кидду удавалось набирать в среднем трипл-дабл в плей-офф (не менее 10 матчей): 14,6 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи.

«Нетс» в сезоне-2006/2007 вылетели во втором раунде от «Кливленда» (2-4).

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3 комментария

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Максим Яблонский
Лох. У Эмбиида, MVP NBA 22/23, тоже трипл-дабл в своей финальной серии: 40 форелей, 15 семг и 12 горбуш в среднем за рыболовную сессию.
+10
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+10
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hsmshhzfn5
Ответ Максим Яблонский
Лох. У Эмбиида, MVP NBA 22/23, тоже трипл-дабл в своей финальной серии: 40 форелей, 15 семг и 12 горбуш в среднем за рыболовную сессию.
Классная шутка!
+1
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+1
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ryy
Кого это волнует, раз он низко прыгает
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