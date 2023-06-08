«Что вы собираетесь делать с Джокером?» Джамал Кроуфорд и Айзейя Томас разошлись во мнении относительно победителя 4-й игры финала

Бывший игрок НБА, ныне ведущий TNT Джамал Кроуфорд поставил на победу «Майами» в 4-м матче серии, член Зала славы не согласился.

«Хит» приперты к стенке. Думаю, что «Майами» заберет четвертую игру. Они всегда выступают лучше, когда в них никто не верит», – сказал Кроуфорд.

Томас ответил: «Я выберу «Денвер» (смеются). После сегодняшней игры: что вы собираетесь делать с Джокером?»

Четвертый матч пройдет в ночь на субботу, 03:30 по московскому времени.

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