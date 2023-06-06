Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» против «Цедевиты-Олимпии» в решающем матче серии

Теги результаты Партизан Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Баскетбол

Во вторник, 6 июня, в решающем матче серии 1/2 финала плей-офф Адриатической лиги сербский «Партизан» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

Партизан – Цедевита Олимпия
Дата проведения
6 июня, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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