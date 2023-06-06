Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» против «Цедевиты-Олимпии» в решающем матче серии
Во вторник, 6 июня, в решающем матче серии 1/2 финала плей-офф Адриатической лиги сербский «Партизан» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 6 июня, 20.00, «Штарк Арена»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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