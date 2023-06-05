«Барселона» входит в список команд, которым интересен Кевин Пантер

Атакующий защитник «Партизана» (29 лет, 193 см) пользуется большим спросом на европейском рынке.

Как пишет инсайдер Алессандро Магги, « » входит в список команд, которые хотели бы подписать Пантера.

Ранее сообщалось, что самое большое предложение американец получил от греческого «Панатинаикоса».

Также Пантер получил предложения от « », за который он провел последние два сезона, и от тель-авивского «Маккаби».

Пантер был включен во вторую символическую сборную сезона-22/23.

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