«Барселона» входит в список команд, которым интересен Кевин Пантер
Атакующий защитник «Партизана» Кевин Пантер (29 лет, 193 см) пользуется большим спросом на европейском рынке.
Как пишет инсайдер Алессандро Магги, «Барселона» входит в список команд, которые хотели бы подписать Пантера.
Ранее сообщалось, что самое большое предложение американец получил от греческого «Панатинаикоса».
Также Пантер получил предложения от «Партизана», за который он провел последние два сезона, и от тель-авивского «Маккаби».
Пантер был включен во вторую символическую сборную Евролиги сезона-22/23.
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