Алекса Аврамович: «Из других тренеров Желько Обрадович выделяется своей приверженностью к мельчайшим деталям»

Защитник « » Алекса Аврамович рассказал об игре под руководством 9-кратного чемпиона Евролиги Желимира Обрадовича.

«В моей карьере было много тренеров высочайшего уровня, но Желько Обрадович действительно выделяется своей приверженностью к мельчайшим деталям.

Он требует совершенства в каждом аспекте. Если ты три раза безупречно выполнил определенное движение, но на четвертой попытке провалился, он сразу же повышает интенсивность. Никакой расслабленности. Он живет баскетболом 24 часа в сутки. Подходит ко всем одинаково, стремясь помочь каждому», – сказал Аврамович на подкасте Radin & Ronin.

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