Костас Слукас пропустит 2-й матч против «Панатинаикоса» из-за желудочного гриппа

Теги травмы Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас не сможет принять участие в сегодняшнем втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции против «Панатинаикоса» (1-0) из-за гастроэнтерита, воспаления слизистой оболочки желудка.

Слукас не тренировался с командой последние два дня.

В первом матче серии из пяти матчей «Олимпиакос» обыграл «Пао» со счетом 73:70. Слукас провел на паркете 25 минут, набрав 12 очков, сделав 4 подбора и 3 передачи.

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