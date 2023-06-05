Евролига представила подборку лучших моментов Матиаса Лессора в сезоне-2022/23

представила подборку лучших моментов с участием центрового « » в сезоне-2022/23.

Лессор в среднем набирал 12 очков и 7,1 подбора в прошедшем розыгрыше Евролиги. « » уступил в серии будущему чемпиону « » (2-3).

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций