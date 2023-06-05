Евролига представила подборку лучших моментов Матиаса Лессора в сезоне-2022/23

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Матиас Лессор Баскетбол

Евролига представила подборку лучших моментов с участием центрового «Партизана» Матиаса Лессора в сезоне-2022/23.

Лессор в среднем набирал 12 очков и 7,1 подбора в прошедшем розыгрыше Евролиги. «Партизан» уступил в серии будущему чемпиону «Реалу» (2-3).

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