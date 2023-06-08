ACB. Плей-офф. «Реал» встретится с «Ховентудом» во втором матче полуфинала
В четверг, 8 июня, «Реал» встретится с «Ховентудом» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 8 июня, 22.00
«Ховентуд» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole
Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах
Комментарии