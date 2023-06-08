ACB. Плей-офф. «Реал» встретится с «Ховентудом» во втором матче полуфинала

Теги результаты Ховентуд Реал чемпионат Испании Баскетбол

В четверг, 8 июня, «Реал» встретится с «Ховентудом» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ.

АСВ

Плей-офф 

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

Реал – Ховентуд
Дата проведения
8 июня, 22.00
Онлайн матча

«Ховентуд» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

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