ACB. Плей-офф. «Реал» сыграет с «Ховентудом» в первом матче полуфинала
Во вторник, 6 июня, чемпион Евролиги «Реал» встретится с «Ховентудом» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 6 июня, 22.00
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole
Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах
Комментарии