ACB. Плей-офф. «Реал» сыграет с «Ховентудом» в первом матче полуфинала

Во вторник, 6 июня, чемпион Евролиги « » встретится с « » в первом матче серии 1/2 финала плей-офф испанской лиги АСВ.

АСВ

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Первый матч

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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