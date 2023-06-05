Чемпионат Турции. Плей-офф. «Фенербахче» примет «Анадолу Эфес» во 2-м матче полуфинала
В понедельник, 5 июня, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги «Фенербахче» примет «Анадолу Эфес».
В первой встрече «Фенербахче» разгромил «Анадолу Эфес» со счетом 108:66. «+42» – рекордная разница в истории противостояния двух стамбульских клубов.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 5 июня, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
Комментарии