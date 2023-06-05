Чемпионат Турции. Плей-офф. «Фенербахче» примет «Анадолу Эфес» во 2-м матче полуфинала

В понедельник, 5 июня, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги « » примет « ».

В первой встрече «Фенербахче» разгромил «Анадолу Эфес» со счетом 108:66. «+42» – рекордная разница в истории противостояния двух стамбульских клубов.

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

«Фенербахче» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича