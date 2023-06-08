«Финикс» отчислит Криса Пола

Теги переходы Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

«Финикс» уведомил разыгрывающего Криса Пола, что тот будет отчислен до открытия рынка свободных агентов. Инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс добавляет, что игрок намерен выступать еще несколько сезонов и планирует продолжить карьеру в клубе, который борется за чемпионский титул.

Крис Пол также имеет возможность вернуться в «Санс», подписав с клубом новый договор.

Контракт Криса Пола рассчитан еще на два сезона (60,8 млн), но полностью гарантированным он становится после 30 июня. Игроку гарантированы лишь 15,8 млн долларов.

В прошедшем сезоне 38-летний Пол провел 59 матчей, в среднем набирая 13,9 очка и 8,9 передачи при 44% попадания с игры.

Если «Санс» отчислят Пола, то окажутся ниже порога налога на роскошь на 13,3 млн. Если они отчислят его и разложат его контракт по «стретчу» на несколько сезонов, то окажутся ниже порога налога на роскошь на 25,9 млн. Благодаря этому они получат право выписать соглашение по исключению среднего уровня для клубов, не платящих налог на роскошь.

Почему все ненавидят Криса (Пола)

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32 комментария

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Роман Сприкут
Теперь у Финикса нет ни места под потолком на свободного агента дороже 11 млн (это включая и самого Пола, кстати) ни истекающего контракта на 30 млн в 23/24, который было бы удобно обменять.

Что-то я как-то растерялся от такого гениального хода.
+46
-1
+45
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andrey0427@icloud.com
Вот это неожиданно
+11
-1
+10
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Кирилл
Что, исполнит все таки свою давнюю мечту и попадет в ЛАЛ, да еще и к братишке Леброну ?)
+8
-1
+7
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6LACK
В Финиксе о его дочери подумали?
+5
0
+5
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BananaMama
Ответ Ann Tretiakova
Да какая экономия ))) Крыс стареет на глазах ... не уверен что он доживет до конца следующего сезона вообще ... лично для меня .. это слабое звено в стартовой пятерке Финикса ...
Слушай, всё хотел спросить - а в чем прикол постоянно сидеть под никами, напоминающими реальные женские имена? При этом ты вроде себя в мужском роде называешь)
+5
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+5
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nba2015
Ну вообще-то бомба. Думал, или менять попробуют, или еще один поход с Буком, а потом уже менять.
Майами не спать, он как раз туда вроде хотел.
+4
0
+4
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BananaMama
Что ещё за фокусы? Санз же прилично за потолком, на место Пола они всё равно никого приличного не подпишут - не уверен, что на минималку можно кого-то сопоставимого даже с нынешним постаревшим Полом найти
Новый владелец реально настолько жмот, что имея на бумаге контендер, ради экономии 15 млн готов ослабить состав?
+3
-1
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Роман Сприкут
Ответ Ольга Иванова
Но и платить Полу 60,8 млн не совсем оправданный шаг! С каждым годом его эффективность падает, да и травмы у него регулярно проскакивают!
Если бы эти 60,8 можно было кому-то другому предложить - ок. Только вот их никому не предложить: у Финикса нет места под потолком.
+3
-1
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sanya_xl
Старанный ход, но велком в Лейкерс)
+2
0
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Водяра
Ответ BananaMama
Слушай, всё хотел спросить - а в чем прикол постоянно сидеть под никами, напоминающими реальные женские имена? При этом ты вроде себя в мужском роде называешь)
Трансгендер.
+1
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andyon
Ответ BananaMama
Слушай, всё хотел спросить - а в чем прикол постоянно сидеть под никами, напоминающими реальные женские имена? При этом ты вроде себя в мужском роде называешь)
У жены акк отжал)
+1
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Роман Сприкут
Ответ C4clutch
А так Финикс был бы нарушителем налогового правила три сезона подряд с безумными доп налогами. Пол в нынешнем состоянии того не стоит, полезный ролевик за мидлевел будет им куда сподручнее. А Пола ждем в Лейкерс на минималку.
Доброе утро. Финикс в этом году впервые был в зоне налога. Нарушителем Санс не станут как минимум до сезона-25/26.
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Роман Сприкут
Ответ Кирилл
Роман, а если Финикс обменяют Эйтона, то все равно никаких вариантов на подписание хороших СА не будет ?
Куда и на кого обменяют?
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Qwerty Иванов
каждую новость поражаюсь насколько на баскетбольной ветке адекватные и интеллектуальные болельщики,это без сарказма и шуток
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Водяра
Точнее «рюкзак отчислит Криса Пола.»
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Сергей Пузанков
Интересно глянуть, что за этим последует. У них не то, чтобы суперглубокий состав, чтобы играбельными единицами разбрасываться.
+1
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Аморалинни
Краб заберет к себе в ЛА
И в итоге из Биг Трио самым целым в ПО будет 39 летний Дед
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Кирилл
Ответ Роман Сприкут
Теперь у Финикса нет ни места под потолком на свободного агента дороже 11 млн (это включая и самого Пола, кстати) ни истекающего контракта на 30 млн в 23/24, который было бы удобно обменять. Что-то я как-то растерялся от такого гениального хода.
Роман, а если Финикс обменяют Эйтона, то все равно никаких вариантов на подписание хороших СА не будет ?
+1
-1
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За Валенсию с 1999
Уедет позориться в лалку
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Алексей Матыгин
к Леброну присоединится))
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C4clutch
Ответ Роман Сприкут
Если бы эти 60,8 можно было кому-то другому предложить - ок. Только вот их никому не предложить: у Финикса нет места под потолком.
А так Финикс был бы нарушителем налогового правила три сезона подряд с безумными доп налогами. Пол в нынешнем состоянии того не стоит, полезный ролевик за мидлевел будет им куда сподручнее. А Пола ждем в Лейкерс на минималку.
0
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ВладиславМартынов
В Филу к Хардену. Жаль, Камонлетсгоу больше нет
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Vitto
Ответ 6LACK
В Финиксе о его дочери подумали?
А шо с ней?
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NK23
Ответ nba2015
Ну вообще-то бомба. Думал, или менять попробуют, или еще один поход с Буком, а потом уже менять. Майами не спать, он как раз туда вроде хотел.
На вет минимум как раз
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Философ Востока
Сессию не закрыл?
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