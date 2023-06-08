«Финикс» отчислит Криса Пола

« » уведомил разыгрывающего Криса Пола, что тот будет отчислен до открытия рынка свободных агентов. Инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс добавляет, что игрок намерен выступать еще несколько сезонов и планирует продолжить карьеру в клубе, который борется за чемпионский титул.

Крис Пол также имеет возможность вернуться в «Санс», подписав с клубом новый договор.

Контракт Криса Пола рассчитан еще на два сезона (60,8 млн), но полностью гарантированным он становится после 30 июня. Игроку гарантированы лишь 15,8 млн долларов.

В прошедшем сезоне 38-летний Пол провел 59 матчей, в среднем набирая 13,9 очка и 8,9 передачи при 44% попадания с игры.

Если «Санс» отчислят Пола, то окажутся ниже порога налога на роскошь на 13,3 млн. Если они отчислят его и разложат его контракт по «стретчу» на несколько сезонов, то окажутся ниже порога налога на роскошь на 25,9 млн. Благодаря этому они получат право выписать соглашение по исключению среднего уровня для клубов, не платящих налог на роскошь.

Почему все ненавидят Криса (Пола)