Крис Пол: «Над дочерью издеваются в школе из-за того, что у меня нет титула чемпиона»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в подкасте The Pivot рассказал, что над его дочерью издеваются в школе из-за этого, что он не выиграл ни одного чемпионского титула за карьеру.
«У нее в школе был мальчик, который говорил ей всякие дерзкие вещи. Он говорил: «Твой папа никогда не выиграет чемпионат».
Она спокойно к этому относилась, но однажды позвонила мне по этому поводу. Она была расстроена. Мне пришлось поговорить с ней и сказать: «Детка, некоторые люди говорят, а некоторые делают».
Это тяжело, но никто не относится ко мне строже, чем я сам. Как бы зол я ни был и все такое, я не должен позволять этому характеризовать меня. Верно? Я должен возвращаться к работе», – сказал Пол.
Почему все ненавидят Криса (Пола)
Предполагаю, что учитывая в какой школе, наверняка, учится дочка Криса Пола - тот отец может иметь сопоставимые доходы.
К счастью для дочери Моранта , ее папа приедет с игрушечной швайкой и окружением)) и этот 13 летний мальчонка получит своё
В моем классе мальчику после школы бы объяснили, что обижать девочек не хорошо. И сделали бы это одноклассники, папа бы даже не узнал о такой мелочи.