Крис Пол: «Над дочерью издеваются в школе из-за того, что у меня нет титула чемпиона»

Разыгрывающий « » в подкасте The Pivot рассказал, что над его дочерью издеваются в школе из-за этого, что он не выиграл ни одного чемпионского титула за карьеру.

«У нее в школе был мальчик, который говорил ей всякие дерзкие вещи. Он говорил: «Твой папа никогда не выиграет чемпионат».

Она спокойно к этому относилась, но однажды позвонила мне по этому поводу. Она была расстроена. Мне пришлось поговорить с ней и сказать: «Детка, некоторые люди говорят, а некоторые делают».

Это тяжело, но никто не относится ко мне строже, чем я сам. Как бы зол я ни был и все такое, я не должен позволять этому характеризовать меня. Верно? Я должен возвращаться к работе», – сказал Пол.

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