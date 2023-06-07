Крис Пол: «Над дочерью издеваются в школе из-за того, что у меня нет титула чемпиона»

Теги Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в подкасте The Pivot рассказал, что над его дочерью издеваются в школе из-за этого, что он не выиграл ни одного чемпионского титула за карьеру.

«У нее в школе был мальчик, который говорил ей всякие дерзкие вещи. Он говорил: «Твой папа никогда не выиграет чемпионат».

Она спокойно к этому относилась, но однажды позвонила мне по этому поводу. Она была расстроена. Мне пришлось поговорить с ней и сказать: «Детка, некоторые люди говорят, а некоторые делают».

Это тяжело, но никто не относится ко мне строже, чем я сам. Как бы зол я ни был и все такое, я не должен позволять этому характеризовать меня. Верно? Я должен возвращаться к работе», – сказал Пол.

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13 комментариев

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Roman Boroveev
Зато есть контракт на 40 миллионов на пятом десятке лет. 40 миллионов причин посмеяться дочке.
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serginn
Сказала бы: "И твой тоже". Делов-то
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rigobersong
А в чем издевательство, но не выиграл и что?:) Дочь могла бы просто послать этого мальчика и показать банковский счет отца:)
+4
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noke
Ответ kc6nxy8whs
Сказал какой-то маленький чмошникккк чей отец даже в мечтах не смог бы попасть даже в нба и заработать там хотя бы 1% от тогда что заработал крис
Вы серьёзно попытались принизить какого-то чувака из-за того, что брякнул его сын в школе?
Предполагаю, что учитывая в какой школе, наверняка, учится дочка Криса Пола - тот отец может иметь сопоставимые доходы.
+3
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Kemal Gul
Ответ rigobersong
А в чем издевательство, но не выиграл и что?:) Дочь могла бы просто послать этого мальчика и показать банковский счет отца:)
Не сомневаюсь, что дочь Пола учится в дорогой частной школе, а значит у одноклассников, которые её дразнят, родители тоже не бедные. Так что понтануться состоянием папаши может и не выйдет)
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Неназванный эксперт
Похоже тот мальчонка растёт вторым Рахончиком, с детства учится под кожу залезать)
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Stephan Carrypenko
Лол 😂😂😂😂
К счастью для дочери Моранта , ее папа приедет с игрушечной швайкой и окружением)) и этот 13 летний мальчонка получит своё
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Stanislav Alekhin
Да, а потом нам говорят что в России все плохо и люди злые, а вот в США – там, конечно, все очень культурные, воспитанные и с высокими моральными ценностями.

В моем классе мальчику после школы бы объяснили, что обижать девочек не хорошо. И сделали бы это одноклассники, папа бы даже не узнал о такой мелочи.
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ecopromo
Ответ noke
Вы серьёзно попытались принизить какого-то чувака из-за того, что брякнул его сын в школе? Предполагаю, что учитывая в какой школе, наверняка, учится дочка Криса Пола - тот отец может иметь сопоставимые доходы.
сопоставимые доходы? разве что это акционер очень крупной компании
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