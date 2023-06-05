Уилл Клайберн забросил победный 3-очковый под сирену во 2-м матче полуфинала чемпионата Турции против «Фенербахче»

Теги Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Уилл Клайберн Баскетбол

Форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн стал автором победного 3-очкового во 2-м матче полуфинальной серии чемпионата Турции против «Фенербахче».

Клайберн за 6 секунд до конца встречи при счете 89:90 получил мяч на своей половине, дриблингом прошел к кольцу соперника и исполнил победный 3-очковый под сирену с сопротивлением двух игроков «Фенербахче».

В серии ничья – 1-1.

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4 комментария

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Asanov
Зарешал!
А как там Итудис психанул))
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Сергей Орлов
Более того, набрал 35 очков)
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Айрат Ситдиков
А почему в заголовок команду клайберна не выводите, а их соперников указываете?)
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Сергей Орлов
Ответ Asanov
Зарешал! А как там Итудис психанул))
Бывший тебе баззер на победу забивает, психанёшь тут)
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