Уилл Клайберн забросил победный 3-очковый под сирену во 2-м матче полуфинала чемпионата Турции против «Фенербахче»

Форвард « » стал автором победного 3-очкового во 2-м матче полуфинальной серии чемпионата Турции против « ».

Клайберн за 6 секунд до конца встречи при счете 89:90 получил мяч на своей половине, дриблингом прошел к кольцу соперника и исполнил победный 3-очковый под сирену с сопротивлением двух игроков «Фенербахче».

В серии ничья – 1-1.

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