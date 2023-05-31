«Чикаго» и Никола Вучевич заинтересованы в продлении контракта
Центровой Никола Вучевич, контракт которого истекает этим летом, может остаться в «Чикаго».
Об этом информирует инсайдер Шэмс Чарания.
«Источники рассказали мне, что «Буллс» и Никола Вучевич начали переговоры о продлении. Есть взаимная заинтересованность в заключении сделки. Он может подписать продление до 30 июня.
Если к этому моменту не будет достигнуто соглашение, Вучевич станет свободным агентом и станет одним из лучших центровых на рынке», – сообщает Чарания.
32-летний баскетболист в матчах сезона-22/23 набирал 17,5 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи за игру.
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