«Чикаго» и Никола Вучевич заинтересованы в продлении контракта

Центровой Никола Вучевич, контракт которого истекает этим летом, может остаться в « ».

Об этом информирует инсайдер .

«Источники рассказали мне, что «Буллс» и Никола Вучевич начали переговоры о продлении. Есть взаимная заинтересованность в заключении сделки. Он может подписать продление до 30 июня.

Если к этому моменту не будет достигнуто соглашение, Вучевич станет свободным агентом и станет одним из лучших центровых на рынке», – сообщает Чарания.

32-летний баскетболист в матчах сезона-22/23 набирал 17,5 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи за игру.

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