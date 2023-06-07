Агент Алексея Шведа: «Как говорят в России, «родился в рубашке»

Агент Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал, что защитник постепенно восстанавливается после избиения в центре Москвы, игроку очень повезло, последствия могли быть серьезнее.

«Алексей идет на поправку. Головные боли его не беспокоят, прогнозы врачей тоже оптимистичные. Уже в начале июля он сможет приступить к легким тренировкам с мячом.

Так что можно сказать, что ему очень повезло. Как говорят в России, «родился в рубашке». Последствия таких побоев могли быть гораздо более серьезными», – сказал агент.

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