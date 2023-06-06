Алексей Швед: «Планирую провести еще 4-5 сезонов»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал о будущем своей карьеры.

«Чем старше я становлюсь, тем дольше я хочу играть. Когда я был молодой, я не думал, что буду играть до такого возраста. Еще 4-5 сезонов [планирую играть].

Я был невысокого роста, проводил всё лето улице и площадках, тренировался с папой. В 15 лет у меня был рост 183 сантиметра, за одно лето я вырос на 13 см, на этом мой рост закончился», – сказал Швед в эфире «Матч ТВ».

34-летний баскетболист в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ набирал в среднем 16,6 очка и 7,8 передачи.

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3 комментария

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Bashibuzuck
Здорово, главное без травм👏👏👏
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romavor
три,если повезёт
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