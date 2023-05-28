Андрей Воронцевич о нападении на Шведа: «Это страшная трагедия для всех»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о том, как воспринял нападение на экс-одноклубника по ЦСКА Алексея Шведа, в результате которого тот получил серьезные травмы.

– Почему в нашем баскетболе почти нет скандалов?

– Не зря баскетбол называет большими шахматами. Хватает ума, наверное, на залазить в черные дыры. Но можно найти любой скандал.

– Как тебе история со Шведом?

– Это страшная трагедия для всех. Уважаю Алешу. Это какой‑то ужас! Люди, поймите, что жизнь и здоровье важнее любых амбиций.

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется