Андрей Воронцевич о нападении на Шведа: «Это страшная трагедия для всех»

Теги ЦСКА Андрей Воронцевич УНИКС Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о том, как воспринял нападение на экс-одноклубника по ЦСКА Алексея Шведа, в результате которого тот получил серьезные травмы.

– Почему в нашем баскетболе почти нет скандалов?

– Не зря баскетбол называет большими шахматами. Хватает ума, наверное, на залазить в черные дыры. Но можно найти любой скандал.

– Как тебе история со Шведом?

– Это страшная трагедия для всех. Уважаю Алешу. Это какой‑то ужас! Люди, поймите, что жизнь и здоровье важнее любых амбиций.

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