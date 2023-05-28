Андрей Воронцевич о нападении на Шведа: «Это страшная трагедия для всех»
Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о том, как воспринял нападение на экс-одноклубника по ЦСКА Алексея Шведа, в результате которого тот получил серьезные травмы.
– Почему в нашем баскетболе почти нет скандалов?
– Не зря баскетбол называет большими шахматами. Хватает ума, наверное, на залазить в черные дыры. Но можно найти любой скандал.
– Как тебе история со Шведом?
– Это страшная трагедия для всех. Уважаю Алешу. Это какой‑то ужас! Люди, поймите, что жизнь и здоровье важнее любых амбиций.
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