Алексей Швед: «Такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, как проходит его восстановление после нападения в центре Москвы.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идет хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже.

Мне врачи говорили, что 60-70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись», – заявил Швед в эфире «Матч ТВ».

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