Алексей Швед: «Такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, как проходит его восстановление после нападения в центре Москвы.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идет хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже.

Мне врачи говорили, что 60-70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись», – заявил Швед в эфире «Матч ТВ».

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10 комментариев

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Oleg Olegov
Такого не должно быть не только в центре Москвы, а вообще где-либо.
+47
0
+47
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Analjinn
Зверьё бешеное. Хорошо что не уйдут от возмездия.
+16
0
+16
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Consistency
Слава богу не девяностые! Бгг
+12
-4
+8
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Костя Кот
в москве нельзя, везде - можно?
+11
-3
+8
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Лучше б молчал
Ответ Костя Кот
в москве нельзя, везде - можно?
А как ты хотел? Отдельное государство, по сути. Многие там именно так и рассуждают.
+7
0
+7
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Додик Аксель
Эти отмороженные как раз понятные в своих действиях как три копейки, от больших денег и безнаказанности.
+1
0
+1
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Thome VII
Ответ Stewee
В 90е это было сплошь и рядом. Какой смысл ерничать? Опять сказать, как в России все плохо?
А сейчас - единичный случай?
+1
0
+1
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R-WRashid
Ещё бы заслушать версию противоположной стороны.
0
0
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