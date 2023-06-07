Бэм Адебайо: «Все думают, что баскетбол должен быть красивым, но мы играем по-другому»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо заявил, что его команда предпочитает не красивый, а эффективный баскетбол.

«Все думают, что баскетбол должен быть красивым, плавным, должен быть такими или сякими. Люди думают, что баскетбол должен выглядеть определенным образом, потому что они так его видят. Но мы играем по-другому.

Наш баскетбол – суровый, в грязи, отвратительный баскетбол. И нам плевать. Мы так играем. Вы не можете изменить наш подход к баскетболу. Это наш баскетбол, и нам все равно, что вы о нем думаете, нам все равно, как он выглядит, если он приносит победы», – сказал Адебайо.

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1 комментарий

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Евгений Денисов
отличный баскетбол, Бэм! одно удовольствие было смотреть на фоне бестолкового бостона
+6
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+6
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