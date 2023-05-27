Эрик Гордон: «Если бы в 2018 году прошли «Уорриорз» и стали чемпионами, те «Рокетс» сохранились бы надолго»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Крис Пол НБА Эрик Гордон Джеймс Харден Баскетбол

Экс-игрок «Хьюстона» Эрик Гордон считает, что современная история техасского клуба могла сложиться иначе в случае победы над «Голден Стэйт» в 2018 году.

В сезоне-17/18 «Рокетс» Джеймса Хардена и Криса Пола завершили регулярку с результатом 65-17, а затем в седьмой встрече уступили «Уорриорз» в финале Запада.

Баскетболисты «Хьюстона» в той игре смазали 27 3-очковых подряд.

«Если бы в 2018 году прошли «Уорриорз» и стали чемпионами, все сложилось бы иначе. Та команда сохранилась бы надолго. Точно еще на несколько лет. Победа в чемпионате – важная вещь. Нет сомнений, что парни продолжили бы играть вместе.

Вспоминаю ли я ту неудачу? Да. Не так часто появляется шанс выиграть титул. И остановить команду-Династию. Плюс такие победы привлекают других сильных игроков по всей лиге», – заявил Гордон.

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7 комментариев

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AEZAKMI228
Ответ ShamilK
У них буквально на следующий же год появился отличный шанс, когда Дюрант получил травму в 5 матче. Но они сначала слили 5 матч, а затем отдали и 6
Ну мы готовилсь к ГСВ с дюрантом а он травмировался поэтому наша тактика не сработала (с) панченко
+7
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+7
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ShamilK
У них буквально на следующий же год появился отличный шанс, когда Дюрант получил травму в 5 матче. Но они сначала слили 5 матч, а затем отдали и 6
+6
0
+6
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Ballboy13
Тот Хьюстон был прекрасен!
+7
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Михаил Евдокимов
Очень много интересных ситуации могли бы произойти, но не случилось. Было бы интересно узнать, что было бы если бы ГСВ выиграли бы в 2016. Пришел бы Дюрант или нет. Как в таком случае развивалась бы династия, была бы более или менее успешной.
Ну это для меня, а так подобного много
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AEZAKMI228
Ответ Ballboy13
Тот Хьюстон был прекрасен!
ужасен. невозможно было смотреть 20 секунд стучание мячом бороды потом пас в угол
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