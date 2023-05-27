Экс-игрок «Хьюстона» считает, что современная история техасского клуба могла сложиться иначе в случае победы над « » в 2018 году.

В сезоне-17/18 «Рокетс» и завершили регулярку с результатом 65-17, а затем в седьмой встрече уступили «Уорриорз» в финале Запада.

Баскетболисты « » в той игре смазали 27 3-очковых подряд.

«Если бы в 2018 году прошли «Уорриорз» и стали чемпионами, все сложилось бы иначе. Та команда сохранилась бы надолго. Точно еще на несколько лет. Победа в чемпионате – важная вещь. Нет сомнений, что парни продолжили бы играть вместе.

Вспоминаю ли я ту неудачу? Да. Не так часто появляется шанс выиграть титул. И остановить команду-Династию. Плюс такие победы привлекают других сильных игроков по всей лиге», – заявил Гордон.

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