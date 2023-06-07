Батлер пошутил над Адебайо во время пресс-конференции центрового, показав ему задницу из-за кулис

Теги светская хроника Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер попытался привлечь внимание центрового Бэма Адебайо, когда тот общался с журналистами в зале для пресс-конференций.

Батлер начал показывать Адебайо задницу из-за кулис, шепотом привлекая внимание одноклубника: «Бэм, Бэм».

После двух матчей финальной серии НБА между «Денвером» и «Майами» счет равный – 1-1.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

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3 комментария

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F!L
человек многих талантов)
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Analjinn
Хорошая атмосфера у них. Вперёд Хит!
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ɔculpa
Политическая сатира от Джимми с множеством исторических отсылок.
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