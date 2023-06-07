Лидер « » Джимми Батлер попытался привлечь внимание центрового , когда тот общался с журналистами в зале для пресс-конференций.

Батлер начал показывать Адебайо задницу из-за кулис, шепотом привлекая внимание одноклубника: «Бэм, Бэм».

После двух матчей финальной серии НБА между « » и «Майами» счет равный – 1-1.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?