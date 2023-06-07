Батлер пошутил над Адебайо во время пресс-конференции центрового, показав ему задницу из-за кулис
Лидер «Майами» Джимми Батлер попытался привлечь внимание центрового Бэма Адебайо, когда тот общался с журналистами в зале для пресс-конференций.
Батлер начал показывать Адебайо задницу из-за кулис, шепотом привлекая внимание одноклубника: «Бэм, Бэм».
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